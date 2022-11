“Enquête de santé” : « Objets connectés : un atout pour se soigner ? » mardi 15 novembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Mardi 15 novembre 2022 à 21:00 sur France 5, le magazine “Enquête de santé” propose une soirée consacrée aux objets connectés et leur influence sur notre santé à travers un documentaire réalisé par Bruno Timsit.

Montres, balances, bracelets... Il existe une multitude d'objets connectés et d'applications dédiés à la santé. Grâce à ces outils technologiques, chacun peut contrôler sa tension, son rythme cardiaque, la qualité de son sommeil ou le nombre de calories perdues… Simples gadgets ou véritables alliés de notre santé, que peut-on attendre de cette médecine connectée ? Et comment nos données sont-elles exploitées ?

En l'espace de quelques années, les objets de santé connectés ont révolutionné la prise en charge de maladies chroniques telles que le diabète ou l'hypertension artérielle. Capteurs de glycémie, auto-tensiomètres… Ces dispositifs de surveillance en continu facilitent la vie des malades et permettent aux médecins d'adapter les traitements. Ces objets peuvent même sauver des vies, comme celle de Stéphane, 52 ans, qui a pu éviter un grave accident cardiaque grâce à sa montre connectée.

Mais la première cible de ces objets est le bien-être. Montres ou bracelets pour mesurer son activité physique durant la journée, pèse-personne connecté pour surveiller son poids, oreiller « intelligent » pour contrôler la qualité de son sommeil… Grâce à ces outils, n'importe qui peut devenir acteur de sa santé et s’adonner au « quantified self », en français la « mesure de soi ». Mais ces données sont-elles sûres et précises ? Comment les interpréter sans l'aide d'un médecin ?

De la prise de rendez-vous en ligne en passant par les applications de notre smartphone, chaque jour, nous laissons derrière nous une quantité d'informations médicales qui sont stockées et peuvent être analysées par des algorithmes toujours plus puissants. Une mine d'or qui suscite beaucoup de convoitises. Laboratoires pharmaceutiques, géants du numériques, hackers... Qui profite de nos données médicales ? Comment nos informations sont-elles protégées et partagées ?

La diffusion de ce documentaire sera suivie d'un débat présenté par Marina Carrère d'Encausse.

Les invités du débat :

Rayna Stamboliyska, experte en gestion des risques, auteure de "La face cachée d'Internet".

Dr Cécile Monteil, urgentiste pédiatrique - Hôpital Robert-Debré (AP-HP), spécialiste de l'e-santé.

Dr Antoine Piau, gériatre au CHU de Toulouse, Expert en e-santé auprès de la Commission Européenne.

Dr Matthieu Calafiore, médecin généraliste à Wattrelos (59), Membre du Collectif Fakemed.