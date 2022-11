“Noël, la fête préférée des Français” « Noël dans vos assiettes ! » mercredi 16 novembre 2022 sur Gulli

À l'approche des fêtes de fin d'année, Camille Cerf vous propose de découvrir, mercredi 16 novembre 2022 à 21:05, le second numéro de “Noël, la fête préférée des Français” qui aura pour thème « Noël dans vos assiettes ! ».

Ah Noël… ses grands et délicieux repas, ses illuminations, ses beaux sapins, ses guirlandes colorées et surtout tous ses cadeaux… à travers une nouvelle série de magazine inédite, Camille Cerf s’intéresse à ce business célébré à travers le monde entier. Une fête féerique qui réunit, et surtout qui passionne les Français !

Cette semaine, Camille Cerf vous propose une soirée gourmande à l’approche des fêtes.

À cette période de l’année, les surgelés ont la côte ! De l’apéritif au dessert, ils permettent d’élaborer un repas de fête en un tour de main, tout en faisant des économies.

Les caméras de Gulli ont pu pénétrer dans les coulisses du leader du surgelé en France : il se prépare des mois à l’avance et la période de Noël représente 25% de son chiffre d’affaire annuel. Quels sont les best-sellers et les nouveautés des rayons ? Comment sont-ils élaborés ?

Autre produit phare des tables de Noël : le chocolat. Chaque année, nous en consommons 7 kg par personne. Chocolatiers et pâtissiers redoublent d’effort pour proposer des pièces gourmandes d’exception. Vous allez découvrir trois chocolatiers de renom : Pierre Hermé à Paris, Philippe Bernachon à Lyon, et Hasnaâ Ferreira à Bordeaux dans leur dernière ligne droite avant les fêtes.