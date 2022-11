“C à vous” mardi 15 novembre 2022 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 15 novembre 2022 à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Nous sommes désormais 8 milliards d’humains sur Terre !

Invité : Laurent Toulemon, démographe à l’Institut National d’études démographiques (INED).

Après une année noire, Orpea présente son plan de refondation.

Invité : Laurent Guillot, directeur général d'Orpea.

Dans le 5/5 Pénurie de soignants



Invité : Denis Thuriot, maire Renaissance de Nevers qui demande un pont aérien entre sa ville et Dijon.

Au dîner de C à vous

Invitée : Leïla Slimani pour son interview de Michelle Obama diffusée ce soir dans C à vous et son livre “La vie devant nous”, à paraître aux Presses de la Cité.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Jacky Ribault, Chef / propriétaire de “L’Ours” à Vincennes.

C à vous, la suite

Christine and The Queens présente son nouvel album "Redcar, les adorables étoiles", avec un live sur la scène de C à Vous.

Laurent Ruquier et Thierry Ardisson pour leur nouvelle émission "Hier, aujourd'hui, demain" à 21:10, ce soir sur France 2.