“Enquêtes criminelles” : retour sur l'affaire Sébastien Megraud, mercredi 23 novembre 2022 sur W9

Mercredi 23 novembre 2022 à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra sur la disparition de Sébastien Megraud.

Lorsque Sébastien Megraud disparaît en mai 2013, son ex-compagne Vanessa, dont il était encore très proche, a tout de suite compris que c’était grave. Jamais ce père de famille n’aurait abandonné ses deux filles Emma et Marine, alors âgées de 8 et 10 ans.

La dernière fois que Sébastien Megraud a été vu, c’était au casino de Salies-du-Salat, un village à 1 heure au sud de Toulouse (Haute-Garonne). L’homme s’y rend avec un ami, dans la voiture de celui-ci, et c’est justement cet ami qui va attirer les soupçons de la famille du disparu. En effet, l’ami en question va donner deux versions différentes de la fin de la soirée : d’abord, il affirme l’avoir raccompagné avant de déclarer que Sébastien est en fait rentré à pied… Pourquoi s’est-il ravisé ?

Deux mois plus tard, le corps de Sébastien Megraud est repêché dans la Garonne. L’autopsie révèle des côtes cassées et des signes de noyade. Mais faute de pouvoir établir avec certitude les causes de la mort, la justice ne retient pas la thèse criminelle et clôt l’enquête. Persuadées que leur père a été tué, les filles de la victime apportent aujourd’hui de nouveaux éléments, écartés peut-être un peu trop vite à l’époque. Quelques jours après sa mort, la victime devait recevoir d’importantes sommes d’argent : des dommages et intérêts à la suite d’une agression, et un gain à la loterie dont le montant semble avoir été réclamé par quelqu’un d’autre…

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à la mort de Jean-Paul Chardenoux en août 2010. Ce garagiste d’Espalion (Aveyron) est abattu devant son lieu de travail par son ami Marc Féral. Depuis quelques mois, les deux copains étaient devenus des rivaux amoureux. Seulement, si cette affaire démarre comme un vaudeville, son dénouement tragique va révéler aux enquêteurs bien plus qu’un simple drame passionnel.

Imbroglio sentimental, lettres anonymes et révélations fracassantes : tels sont les ingrédients de cette affaire peu banale qui va connaître encore de nombreux rebondissements.