“Mission travaux : ma maison est un chantier” de retour sur M6 lundi 12 décembre 2022

Lundi 12 décembre 2022 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine “Mission travaux : ma maison est un chantier” présenté par Stéphane Plaza et Laurent Jacquet.

Confinement, télétravail, avec la crise sanitaire se sentir bien chez soi est devenu essentiel. C’est dans l’amélioration de leur habitat que beaucoup de particuliers investissent leur budget habituellement réservé aux loisirs et aux voyages.

Mais pour certains, le rêve peut virer... au cauchemar. Incapacité de terminer ce qui est commencé, mauvais calcul de budget, manque de temps ou simple perte de motivation, il y a mille raisons de laisser sa maison en chantier.

En France, un couple sur deux qui se lance dans les travaux d’une maison ou d’un appartement traverse une période de conflits. Entre des maris “bricoleurs du dimanche” et des femmes qui s’inventent “cheffes de chantier”, la survie du couple ou de la famille ne tient alors qu’à un fil...

Un duo de choc, composé de l'agent immobilier numéro 1 et de l’as des travaux Laurent Jacquet, va voler à la rescousse de familles submergées par leurs travaux et au bord de la crise de nerfs.

Salle de bain hors d’usage, cuisine proche de l’éboulement, salon et chambre à coucher “dans leur jus”, voilà des mois que ces particuliers vivent dans l’enfer du chantier ! Une situation qui a poussé des couples à solliciter l’aide de la dernière chance.

Stéphane Plaza et Laurent Jacquet, aidés de leur équipe d’artisans et de décoratrices, vont rencontrer ces couples en crise et leur donner toutes les clés pour en faire de véritables pros du bricolage.