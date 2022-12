“Sept à Huit” dimanche 4 décembre 2022 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Dimanche 4 décembre 2022 à 18:30, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

En raison de la diffusion de la Coupe du Monde de Football, la durée du magazine “Sept à Huit” est fortement réduite.

Cette semaine, un seul reportage a été annoncé, il sera consacré à La Coupole, l'emblématique brasserie Art Déco du boulevard Montparnasse à Paris, qui est passée à côté de la faillite à cause de la crise sanitaire.