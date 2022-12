“Passage des arts” dimanche 4 décembre 2022 : les invités reçus par Claire Chazal sur France 2

Dimanche 4 décembre 2022 à 22:55, Claire Chazal présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Passage des arts”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Chaque semaine, Claire Chazal donne la parole à celles et ceux - artistes, intellectuels et créateurs - qui portent un regard sur le monde et la culture.

Un lieu privilégié d'échanges avec des personnalités au cœur de l'actualité culturelle, mais aussi des portraits d’artistes et un agenda avec les moments marquants de la semaine et la découverte de talents émergents. Chaque semaine, une enquête en collaboration avec des spécialistes des beaux-arts dévoilera les secrets d’une œuvre d'art.

Enfin, Claire Chazal partira à la rencontre de stars internationales pour un entretien inédit.

Dimanche 4 décembre 2022, Claire Chazal recevra : -M- Matthieu Chedid, Charlotte Lebon, Thomas Jolly et Sidi Larbi Cherkaoui.