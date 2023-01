"C dans l'air" mercredi 11 janvier 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Mercredi 11 janvier 2023 à 17:30, Caroline Roux présentera sur France 5 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 11 janvier 2023, Caroline Roux recevra : François Salachas, neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et membre du collectif inter hôpitaux.

La prise de parole du président de la République était attendue par les professionnels de santé qui traversent un hiver particulièrement difficile. Les mobilisations se multiplient, médecins généralistes et laboratoires d'analyses médicales sont en grève, tous les acteurs du système de santé dénoncent le délitement de leurs conditions de travail et la mise en danger des malades. C'est dans ce contexte explosif que le président de la République a présenté ses vœux vendredi dernier au personnel médical depuis le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, tout en présentant les grandes lignes de son plan santé.

Après les médecins généralistes et les biologistes, c’est au tour du personnel hospitalier de se faire entendre.... En Lançant un appel à la grève illimité dans les hôpitaux dès ce mardi !

Face à une saturation de la prise en charge des patients, François Salachas reviendra sur les revendications des médecins et autres professionnels du monde médical qui se multiplient !

Les invités :

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Fanny Guinochet, éditorialiste à France Info et à La Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales.

Michaël Zemmour, maître de conférences en économie à l'Université Paris 1.

Bernard Vivier, directeur de l’Institut Supérieur du Travail, spécialiste du dialogue social.

Le thème de l'émission : Réforme : retraités, actifs… Qui perd ? Qui gagne ?

Tous leaders syndicaux alignés dans la grande salle de la Bourse du travail. Quelques heures après la présentation par la Première ministre de la réforme des retraites, dont la mesure phare est le recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, les huit principaux syndicats étaient réunis hier soir pour organiser la riposte. Et c’est Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a lu leur déclaration commune et a annoncé une première journée de mobilisation le 19 janvier prochain. « Cette réforme va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Le système de retraites par répartition n'est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale », estiment-ils dans le communiqué commun.

Un front syndical inédit depuis douze ans dont la solidité sera l’une des clés de la bataille qui s'annonce, a relevé le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Elle « constitue un élément de confiance pour les salariés » et « incite les salariés et les agents à se mobiliser massivement », a-t-il fait valoir. Mais jusqu’à quand durera-t-elle ? Alors que certains s’interrogent déjà sur ce point, Laurent Berger a voulu couper court aux spéculations sur l’attitude de la CFDT, dans Le Parisien : « Il faut que ce soit clair, même avec des mesures positives sur les carrières longues ou la pénibilité, on reste opposé à la réforme avec une mesure d'âge. Il n'y aura pas de deal avec la CFDT », a-t-il martelé. Et ce matin sur France inter, il a enfoncé le clou : « Cette réforme des retraites c'est davantage une réforme des finances publiques, d'équilibre financier sur le seul dos des travailleurs ». Certes « il y a des mesures d'amortissement », mais elles « ne remettent pas en cause le fait que les travailleurs et travailleuses de ce pays vont devoir travailler à terme deux ans de plus. Depuis toujours, la CFDT est opposée au report de l'âge légal de départ en retraite, car c'est la mesure la plus injuste ». La CFDT « appelle massivement les salariés à se réunir dans la rue [le 19 janvier] et à manifester pour dire qu'ils sont contre ».

La bataille de la rue va commencer, soutenue par les troupes venues de la gauche. Lors d’un meeting à Paris hier soir, la Nupes a ainsi voulu montrer un front uni contre les mesures de l’exécutif et promis un combat dans la rue comme qu’au Parlement. L’« Assemblée nationale cela va être la ZAD » (zone à défendre) a notamment lancé la nouvelle patronne des Verts Marine Tondelier. La coalition de gauche a d’autre part appelé à participer à la première journée de contestation, le seul moyen de bloquer la réforme pour le leader du PCF Fabien Roussel. « C’est ce jour-là qu’il faudra faire péter les jauges. Soyons un million dans la rue et après on parlera ! ».

Du côté des Républicains, en revanche, on se dit prêt à « voter une réforme juste » des retraites. « Réforme que nous proposons au Sénat depuis plusieurs années » a insisté Bruno Retailleau ce matin sur France Inter et qui comprend : « départ à 64 ans, accélération de la réforme Touraine, une attention pour les petites retraites et pour les femmes.» Le président du groupe LR au Sénat a par ailleurs indiqué que si « une très grande majorité » des élus LR se prononcera en faveur de la réforme des retraites, certains « pourraient ne pas le voter ». « Peut-être une douzaine ou une quinzaine » à l’Assemblée nationale a-t-il précisé.

Age de départ, carrières longues, pénibilité, durée de cotisation... Quelle est l’architecture de cette réforme des retraites ? Qui est concerné ? Qui perd ? Qui gagne ? Enfin alors que le modèle Allemand qui a déjà emprunté cette voie du report de l’âge de départ à la retraite est souvent évoqué dans les débats. Quelle est la situation outre-Rhin ?

