"Sept à Huit" dimanche 15 janvier 2023 sur TF1 : sommaire du magazine (vidéo)

Dimanche 15 janvier 2023 à 17:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 15 janvier 2023 :

Culture sous serre dopée aux engrais et main d'oeuvre illégale.



Enquête en Andalousie où sont produits les légumes que vous achetez en ce moment en France.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 15 janvier 2023 :

Couple disparu dans les Deux-Sèvres.

Il transportait une grosse somme d'argent sur lui. Qu'est-il arrivé à Kévin et sa compagne Leslie disparus il y a 1 mois et demi.

Les derniers charmeurs de serpents.



Document choc en Inde sur les derniers chameurs de serpents. Ils traquent les cobras et les attrapent à mains nus.

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Adeline Toniutti, la prof de chant de la "Star Academy". Cette chateuse lyrique qui avait perdu sa voix raconte sa renaissance.