"C dans l'air" mardi 31 janvier 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 31 janvier 2023 à partir de 17:30 sur France 5, Caroline Roux présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 31 janvier 2023, Caroline Roux recevra le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU.

Quelques heures après l’annonce de chars Léopard 2 envoyés par l’Allemagne, Volodymyr Zelensky ouvre à nouveau le débat autour de l'éventuelle livraison d'avions de chasse occidentaux. Dans son allocution quotidienne postée sur les réseaux sociaux, le président ukrainien a demandé mercredi 25 janvier à ses alliés occidentaux des missiles de longue portée, ainsi que des avions de combat. "Il faut fournir des avions à l'Ukraine. C'est notre rêve et c'est notre objectif", a affirmé le chef d'État.

Interrogé sur l’hypothèse d’envoi d’avions de chasse à l’Ukraine pour l’aider à combattre l’invasion russe, lundi 30 janvier à La Haye, Emmanuel Macron a répondu qu’il ne l’excluait pas, tout en avançant plusieurs conditions.

Le général Trinquand reviendra sur la demande d'avions de chasse voulue par Volodymyr Zelensky et sur la livraison de chars en provenance de l'Allemagne et des Etats-Unis qui selon lui est "un choc majeur" pour le président russe, et qui montre "l'unité des Occidentaux derrière les Ukrainiens".

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Bruno Jeudy, éditorialiste politique.

Bernard Vivier, directeur de l’Institut Supérieur du Travail, spécialiste du dialogue social.

Fanny Guinochet, éditorialiste à France Info et à La Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales.

Soazig Quéméner, rédactrice en chef du service politique de Marianne.

Le thème de l'émission : Retraites : 2ème round



Syndicats, gouvernement, qui va remporter la deuxième manche de cette bataille des retraites ? Les syndicats peuvent-ils être débordés par leur base si le mouvement de contestation s'inscrit dans la durée ? La retraite progressive pourrait-elle se généraliser dans les années à venir ?

