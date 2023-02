"Echappées Belles" au Pays Basque avec le chef Anto samedi 4 février 2023 sur France 5 (vidéo)

Samedi 4 février 2023 à 21:00, France 5 propose un numéro inédit du magazine "Echappées Belles" à la découverte des saveurs du Pays basque avec le chef Anto.

Après l’Alsace et la Martinique, chef Anto découvre les saveurs du Pays basque !

Avec son piment d’Espelette, son jambon de Bayonne, son fromage de brebis Ossau-Iraty et son vin d’Irouléguy pour ne citer que les plus connus, le Pays basque est l’une des régions culinaires les plus attractives au monde.

De la mer à l’intérieur des terres, de la ville au petit port de pêche de Saint-Jean-de-Luz , de la vallée d’Ossau à la plus belle table de Biarritz, c’est en sillonnant le Pays basque en van ou en moto que chef Anto va vivre une Échappée gourmande et inoubliable.

Anto part à la rencontre des producteurs, des chefs, des artisans mais aussi d’artistes culinaires unis par leur amour de la nature et leur passion commune : une cuisine généreuse, authentique et résolument basque ! Enfin, comme le veut désormais la tradition de ces rendez-vous, pour remercier ses hôtes, chef Anto proposera d’adapter une recette ou un plat en y ajoutant un peu de sa culture africaine.

Comment la gastronomie basque s'appuie sur la richesse de ses produits ? Comment la double culture française et espagnole influence-t-elle la gastronomie basque ?

Les reportages diffusés :

Pierre Oteiza et le porc Kinto, une histoire de passion

Le Pays basque, une terre vivante

Une histoire de thé

La truite de Banka

Les jardins du refuge.

En seconde partie de soirée, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro "Echappées belles : Les Vosges, naturellement".