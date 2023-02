"Enquête d'action" au cœur des unités d’élite de la police vendredi 10 février 2023 sur W9 (vidéo)

Vendredi 10 février 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le numéro du magazine “Enquête d'action” « Paris en alerte : au cœur des unités d’élite de la police ».

Prise d’otages, braquages, démantèlement de réseaux de voleurs et de trafiquants, arrestation de criminels : la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de Paris est la seule unité en France à intervenir sur les situations à haut risque et à mener des enquêtes de police judiciaire au long cours.

Installée au mythique 36 quai des Orfèvres, au cœur de la capitale, la brigade composée d’une centaine de policiers est capable de se déployer en quelques minutes seulement. Aujourd’hui, la BRI est dirigée par le commissaire divisionnaire Simon Riondet, l’un des meilleurs experts du crime organisé et des trafics internationaux. À ses côtés, Chloé Pascal est la première femme commissaire à intégrer la BRI comme numéro 3.

Avec eux et leurs hommes, les équipes du magazine "Enquête d'action" ont suivi l’une des plus longues prises d’otage de l’histoire de la BRI, en plein cœur de Paris. Vous allez aussi assister à la neutralisation d’un vaste réseau de trafic de drogue, l’arrestation de dangereux proxénètes ou encore la libération d’une jeune femme retenue par un individu dangereux armé d’une Kalachnikov.

Quand ils ne sont pas en alerte, les policiers de la BRI travaillent en civil pour traquer les membres du grand banditisme et les interpeller en flagrant délit. Parmi leurs objectifs, on retrouve les voitures « nourrices » : des véhicules souvent volés qui permettent de faire transiter de la drogue du transporteur aux dealers sans contact. Après plusieurs heures de filature, le piège va se refermer sur 2 trafiquants mais les policiers vont aller de surprise en surprise : des dizaines de kilos de résine et des armes sont stockés dans plusieurs véhicules.

Lors d’opérations délicates, les hommes de la BRI travaillent avec la Brigade Anti-Criminalité de Paris (BAC 75). En civil ou en uniforme, les policiers de cette unité sont des spécialistes des interpellations en flagrant délit. Ils interviennent partout dans Paris, nuit et jour, 24h/24.

À la tête de la BAC 75, Frédéric, commissaire, fils et petit-fils de policier. Il a appris à gérer les situations les plus explosives. Ce chef intervient sur le terrain, aux côtés de ses troupes, notamment lors de ces immenses fêtes sauvages organisées en plein Paris où des rixes éclatent.

Chaque nuit, Lawa se fond dans la masse au milieu des pickpockets et des dealers. Son seul mot d’ordre : voir sans être vue. Son quotidien : de longues heures de filature avant les interpellations des délinquants pris sur le fait.

Plongée dans les enquêtes de l’ombre et les interventions à haut risque de ces brigades hors norme.