"C dans l'air" jeudi 9 février 2023 : Sommaire et invités reçus sur France 5

Rendez-vous à 17:30 sur France 5 ce jeudi 9 février 2023 avec Caroline Roux pour suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 9 février 2023, Caroline Roux recevra : Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l'Enfance.

La Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) présenteront le futur dispositif, préparé depuis des mois avec le cabinet de Jean-Noël Barrot et celui de la secrétaire d’État chargée de l’Enfance, Charlotte Caubel. Il obligera les sites pornographiques à contrôler réellement l’âge de leurs utilisateurs dès septembre.

Ce dimanche, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique a annoncé au Parisien que la France allait imposer un dispositif de certification de l'âge afin de bloquer l'accès aux sites internet pornographiques pour les mineurs. Actuellement, les sites pornographiques demandent à l’internaute de certifier son âge en entrant une date de naissance, ou même plus simplement en appuyant sur une case pour dire "Je suis majeur".

Charlotte Caubel reviendra sur ce nouveau dispositif de certification de l’âge afin de bloquer l’accès aux sites internet pornographiques pour les mineurs.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et Ancien commandant suprême de la transformation de l’OTAN.

François Clemenceau, rédacteur en chef international au Journal du Dimanche.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Daphné Benoit, correspondante Défense à l’AFP, ancienne correspondante au Pentagone.

Le thème de l'émission : Mini-tournée européenne de Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky a entamé mercredi une mini-tournée européenne, son deuxième voyage à l’étranger depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022, après sa visite aux Etats-Unis en décembre dernier. Un déplacement tenu secret jusqu'à la dernière minute pour des raisons de sécurité au cours duquel le président ukrainien entend convaincre ses alliés occidentaux d'accroître leur soutien.

D’abord à Londres puis hier à Paris et aujourd’hui à Bruxelles où il a rencontré les "27", le chef de guerre ukrainien, vêtu de sa célèbre tenue kaki, a une nouvelle fois pressé les Européens de fournir des avions de combat à l'Ukraine pour vaincre la Russie.

