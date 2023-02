"Quelle époque !" samedi 11 février 2023 : les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 11 février 2023 à 22:45, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !” en compagnie de Christophe Dechevanne. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

“Quelle époque !” c'est le nouveau talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! “Quelle époque !” est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Samedi 11 février 2023, Léa Salamé reçoit : Cyril Féraud, Clémentine Célarié, Dominique de Villepin, Florent Dabadie, Philippe Lacheau, Elodie Fontan et Charles Sobhraj alias Le Serpent.



Sans oublier :

Le Phil Actu de Philippe Caverivière.

Le QMQQ (Quelques Minutes Quelques Questions).

Le Phil Pol de Philippe Caverivière.