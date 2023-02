"Appels d'urgence" pour les pompiers de Belfort sur TFX lundi 13 février 2023 (vidéo)

Lundi 13 février 2023 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Incendies et accidents : les pompiers de Belfort dans le feu de l’action ».

Région charnière entre la France, la Suisse et l’Allemagne : le Territoire de Belfort est un nœud de communication vital entre ces trois pays avec une circulation infernale sur les routes et les autoroutes empruntées par des milliers de voitures et de camions chaque jour. C’est donc une priorité pour les pompiers de la caserne de Belfort Sud, qui assurent près de 10 000 interventions chaque année. Parmi les plus graves, les accidents de la circulation. Les frontaliers, qui matin et soir font des kilomètres pour aller travailler en Allemagne ou en Suisse, sont les plus exposés.

Les soldats du feu ont également connu une série noire à la fin de l’année 2021 : des incendies à répétition aux quatre coins de la ville qui ont mis leurs nerfs à rude épreuve.

Heureusement, ils peuvent compter pour ces interventions exceptionnelles sur le renfort d’une unité d’élite : le Groupe de Recherches en Milieu Périlleux qui prend en charge les missions les plus dramatiques comme les évacuations de blessés coincés dans leur appartement ou intoxiqués au monoxyde de carbone par des chauffages défaillants.