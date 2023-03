"Sept à Huit" dimanche 5 mars 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 5 mars 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 5 mars 2023 :

Le lac d'Annecy.



Nager dans une eau à 6 degrés, dormir en igloo ou voler parmi les oiseaux migrateurs, les plaisirs du lac d'Annecy cernés par les cymes enneigées.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 5 mars 2023 :

Au cœur d'une glaçante affaire d'inceste.



Accusé de viol par sa fille, son fils et sa sœur, il comparait devant les assises. De la garde à vue au procès, un document exceptionnel au cœur d'une glaçante affaire d'inceste.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Florent Pagny.



Il y a près d'un an, alors qu'il se savait malade depuis déjà plusieurs mois, Florent Pagny avait échangé avec Audrey Crespo-Mara. Ce fut le point de départ de ce document exclusif réalisé par la journaliste et son équipe.

Un entretien au long cours, pour raconter son combat contre le cancer et l'histoire de sa reconstruction, tourné en trois temps, sur plusieurs mois.

Audrey Crespo-Mara l'a donc rencontré une première fois en juin dernier dans sa résidence française, en région parisienne. Puis, six mois plus tard, il lui a donné rendez-vous à New York, où avec sa femme Azucena, il aidait leur fille à déménager. Enfin, c'est en Patagonie, là où il vit une grande partie de l'année depuis trente ans, qu'Audrey Crespo-Mara est allée à sa rencontre, il y a un mois.