"Enchères mécaniques" : Citroën DS / Renault Estafette, jeudi 9 mars 2023 sur RMC Découverte

Jeudi 9 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enchères mécaniques" concacré cette semaine à la Citroën DS et le Renault Estafette.

Changer la distribution d’une Ferrari 550 Maranello, un train arrière de 205 GTI, passer un Range Rover Sport à l’éthanol ou encore sublimer un intérieur d’une voiture âgée de 60 ans : rien ne résistera à nos experts.

Voiture de collection telle que la Citroën DS ou voiture d’exception unique en France comme l’Alfa Roméo GT Turbo Delta, nos 3 acolytes vont devoir déployer tous leurs talents pour réussir leur mission : vendre les voitures qui leur sont confiées au meilleur prix lors des enchères organisées au Old Star Garage !

21:10 Épisode 5 Citroën DS / Renault Estafette.

Hervé possède une Citröen DS palace qu'il a rénové lui-même. Mais notre vendeur se trouve dans une impasse : certaines parties mécaniques restent à faire et pour la vente il compte sur Philippe, Maxime et Florian. Nos experts vont donc prendre en charge cette voiture emblématique des années 60 pour la sublimer et la vendre au meilleur prix.

Et c'est un autre véhicule symbole de toute une époque qui fera son entrée au Old Star Garage : une Renault Estafette de 1974. Claude, son propriétaire, l'a transformé en camping car, mais certaines pièces mécaniques comme la tringlerie de la boite de vitesse sont endommagées. Des interventions sont donc incontournables pour présenter cette voiture à la vente aux enchères.

À la suite de cet inédit, RMC Découverte vous proposera en rediffusion deux autres épisodes.