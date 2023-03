"C dans l'air" jeudi 9 mars 2023 : Sommaire et invités reçus sur France 5

Rendez-vous à 17:30 sur France 5 ce jeudi 9 mars 2023 avec Caroline Roux pour suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 9 mars 2023, Caroline Roux recevra : Marc Lomazzi, journaliste, ancien rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Parisien-Aujourd'hui en France, auteur de « FRANCE 2050 : RCP8.5, le scénario noir du climat », publié chez Albin Michel.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Arnaud Gossement, avocat en droit de l’environnement, professeur associé à Paris 1.

Flavien Neuvy, économiste, directeur de l’Observatoire Cetelem.

Le thème de l'émission : ZFE : la révolte des automobilistes.

Si les zones à faibles émissions se sont multipliées ces dernières années dans les grandes villes d'Europe, en France la mise en place des ZFE fait de plus en plus polémique.

De quoi parle-t-on ? L’idée au départ est de bannir les véhicules polluants des 43 plus grandes villes de façon progressive d’ici 2025. Dans un premier temps, sont interdits sous peine d’amende (68 euros) les véhicules au-dessus de "Crit’Air 3" (les diesels d’avant 2011, les "essence" d’avant 2006, soit 40 % du parc automobile actuel), puis ce sera au tour des "Crit’Air 2" (tous les diesels, ainsi que les "essence" d’avant 2011, soit 70 % du parc).

L’objectif officiel est de faire baisser le niveau des particules fines qui tuent des milliers de personnes chaque année et d’inciter les ménages à passer à des voitures moins polluantes et notamment à l’électrique.

