"C dans l'air" lundi 20 mars 2023 : les invités reçus par sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 20 mars 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 20 mars 2023, Caroline Roux recevra : Yannick Jadot, député européen EELV.

C’est la fin d’un cycle lancé en 2015. Aujourd’hui, la publication d’une synthèse sur le changement climatique va conclure le 6e cycle de travail des experts du Giec. Pour le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, "les dirigeants ont besoin d'une orientation scientifique solide, franche et détaillée pour prendre les bonnes décisions et accélérer la sortie des énergies fossiles et la réduction des émissions".

Alors que les signataires de l'accord de Paris se sont engagés à contenir le réchauffement bien en dessous de 2°C et, si possible, à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle, cet objectif semble s'éloigner. En l’état des engagements climatiques pris par les Etats, nous nous dirigeons actuellement plutôt vers un monde à +3 degrés d’ici à la fin du siècle… Yannick Jadot reviendra sur le rapport de synthèse du Giec, initié en 2015.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Dominique Reynié, directeur général de Fondapol, Fondation pour l’innovation politique.

Neila Latrous, cheffe adjointe du service politique à France Info.

Vanessa Schneider, grand reporter au Monde.

Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondages Ipsos.

Le thème de l'émission : Motions de censure... et contagion des colères ?

Journée décisive ce lundi pour le gouvernement dont le destin est lié aux deux motions de censure examinées à partir de 16 heures à l'Assemblée nationale. Deux textes, l'un du Rassemblement national, l'autre transpartisan, déposé par le groupe centriste LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires), voté par la Nupes, le RN mais aussi une partie des députés LR. De quoi donner des sueurs froides à l'exécutif… Le seuil à atteindre est 287 voix, la majorité absolue. Dans ce cas, la réforme des retraites serait rejetée et le gouvernement renversé. Les yeux sont donc aujourd’hui rivés sur les 61 députés LR qui détiennent les clés de ce scrutin.

Alors, pourquoi l’exécutif a-t-il choisi de recourir au 49.3 ? Quelles en seront les conséquences politiques ? Combien de Républicains soutiendront la motion de censure de LIOT ? Comment sortir de la crise politique ?

