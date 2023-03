"Vive le camping" : Road trip en Espagne, jeudi 23 mars 2023 sur 6ter (vidéo)

Jeudi 23 mars 2023 à 21:10 sur 6ter, Élodie Gossuin vous proposera de découvrir un nouvel inédit du magazine "Vive le camping" : « Road trip en Espagne ».

Élodie Gossuin nous entraîne dans un road trip mouvementé, de la Galice à la Catalogne, en passant par la Castille. Avec ses quatre vingt millions de touristes par an, l’Espagne est le deuxième pays le plus visité au monde après la France. Et ce n’est pas un hasard ! Entre son patrimoine architectural, ses sites naturels exceptionnels et son art de la fête, la péninsule ibérique dispose de nombreux atouts pour séduire toutes les générations.

À trente et un ans, Laeticia, mère d’une famille nombreuse recomposée, part pour la première fois seule en camping-car avec ses cinq enfants, de onze mois à dix ans : direction Barcelone. Au programme : découverte de l’aquarium, une immense réserve d’espèces marines de Méditerranée, et du parc de loisirs Port Aventura, avec ses cent dix neuf hectares d’attractions pour tous les âges. Entre émerveillement et « grosses galères », ce séjour en famille ne sera pas de tout repos !

Pour Anne-Sophie, Thierry et Arthur, leur fils de douze ans, pas de vacances sans camping sauvage ! En Espagne, ils ont deux objectifs : faire un voyage écoresponsable et échapper aux hordes de touristes. Pour cela, ils vont explorer le centre du pays. Entre parcs naturels et monuments historiques, ce trio d’écotouristes convaincus partage ses bons plans loin des sentiers battus.

Mathias, Cyril, Benjamin et Thomas, quatre copains d’enfance originaires du Béarn, partent pour la première fois tous ensemble en camping-car. Passionnés de cyclisme, ils nous entraînent sur les routes escarpées du fameux Tour de Galice. Entre sport, plages et virées nocturnes, ils nous font aussi découvrir leur Espagne. Mais leur complicité sera-t-elle suffisante pour supporter la promiscuité de la vie en van ?