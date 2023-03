"50' Inside" samedi 25 mars 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Samedi 25 mars 2023 à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside". Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

À la une > Plus de maquillage, plus de filtres, plus d’artifices… Pourquoi de plus en plus de stars prônent un retour au naturel ?



En intimité > Rencontre avec Dave chez lui, dans le Luberon !

Le portrait > Rencontre avec Alizée.



La Story > Chouchou, la comédie culte fête ses 20 ans

19:00 “50' Inside” Le Mag

Dans le secret > Le spectacle Holiday on Ice.

Le document d'Inside > La Vanlife.