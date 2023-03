"Dimanche en politique" : Jordan Bardella est l'invité de Francis Letellier ce 26 mars 2023 sur France 3

Dimanche 26 mars 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Jordan Bardella, président du Rassemblement national.

Après deux mois de mobilisation contre la réforme des retraites et un parcours chaotique du texte au Parlement, la situation s’est encore tendue cette semaine.

Alors que la loi est considérée comme adoptée après l’échec, à 9 voix près, de la motion de censure contre le gouvernement, Emmanuel Macron a adressé aux Français un message de fermeté qui a provoqué un regain de colère chez les manifestants et les grévistes.

Sur fond de crise sociale avec accès de violences, c’est une crise politique qui continue. Le président de la République a chargé Elisabeth Borne d’élargir sa majorité mais les formations politiques semblent plus que jamais suspendues aux événements. Qui finira par tirer parti de cette période de crises ? Quelles suites institutionnelles pour le pouvoir ?

La gauche et les syndicats sont restés unis pour demander le retrait du texte, et particulièrement de la mesure d’âge qui recule à 64 ans le départ à la retraite. La droite est sortie plus que jamais divisée de cette séquence. Le Rassemblement national, plutôt en retrait dans la bataille parlementaire, n’est pas non plus présent dans la rue.

Jordan Bardella sera interrogé par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique dans les journaux du groupe EBRA Presse.