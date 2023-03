"C dans l'air" vendredi 24 mars 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 24 mars 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce vendredi 24 mars 2023, Axel de Tarlé recevra : Anne-Sophie Jahn, journaliste au Point, auteure de "Désir noir", publié chez Flammarion.

Anne-Sophie Jahn, journaliste au Point, mène une enquête édifiante sur une tragédie que l’on n’appelait pas encore féminicide : la mort de Marie Trintignant, quand Bertrand Cantat, leader du groupe Noir Désir, commettait l'irréparable en frappant à mort sa compagne dans une chambre d'hôtel de Vilnius. Anne-Sophie Jahn rouvre le dossier. En partant elle-même sur les traces du drame, elle a remonté le fil de cette affaire. Elle démontre que la mort de la jeune femme n'était pas un accident. Et prouve que tout l'entourage du chanteur, professionnel comme personnel, s'était ligué pour le protéger en déclarant qu'il n'était pas un homme violent alors qu'il avait pourtant frappé plusieurs de ses compagnes.

Anne-Sophie Jahn reviendra sur son enquête révélée dans son livre sur une tragédie que l'on n'appelait pas encore féminicide : la mort de Marie Trintignant.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Roland Cayrol, politologue, directeur du Centre d’études et d’analyse (CETAN).

Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Echos.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique de L’Obs.

Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité.

Le thème de l'émission : Reforme des retraites / Manifestations.



Après deux mois de mobilisation contre la réforme des retraites, et au lendemain de l’interview du chef de l’Etat qui a ulcéré opposition et syndicats, les cortèges étaient à nouveau très fournis hier un peu partout dans le pays. Entre 1,089 million de manifestants (Intérieur) et 3,5 millions (CGT) ont défilé dans plus de 300 villes. A Paris, où la participation a même atteint de nouveaux records, à la fois selon la CGT (800.000) et Beauvau (119.000), des affrontements ont rapidement éclaté. Des violences qui ont également resurgi dans plusieurs villes comme à Rennes, Lille, Rouen - où une femme a eu le pouce arraché par une grenade de désencerclement -, Lyon et Lorient.

Comment sortir de la crise politique ? Et comment est-elle perçue à l’étranger ? Scrutée par la presse étrangère, la situation en France est suivie notamment en Allemagne où les syndicats, insatisfaits des négociations salariales en cours, ont décidé d'appeler pour la première fois à une grève d'avertissement commune de 24 heures lundi prochain dans les infrastructures de transport de tout le pays.

