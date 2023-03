"C dans l'air" lundi 27 mars 2023 : les invités reçus par sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 27 mars 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 27 mars 2023, Caroline Roux recevra : Jean-François Copé, maire de Meaux.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Soazig Quéméner, rédactrice en chef du service politique de Marianne.

Alain Bauer, professeur au CNAM, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement.

Le thème de l'émission : Mobilisations, violences : Macron cherche la sortie

C'est un climat qui inquiète l'exécutif comme les syndicats: les violences, répétées chaque soir dans plusieurs grandes villes de France pour contester la réforme des retraites. À ces images, qui ont déjà forcé Emmanuel Macron a annuler la venue de Charles III, de nouvelles scènes violentes se sont ajoutées ce week-end avec le chaos à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) et les échauffouréesentre opposants aux mégabassines et forces de l'ordre.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron tente de trouver une issue. Le président a chargé Elisabeth Borne d'élargir sa majorité et l'a reçu aujourd'hui avec les principaux cadres de sa majorité pour une réunion à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Vendredi, le chef de l'état s'est dit « à disposition » de l'intersyndicale pour discuter des questions liées au travail, sans toutefois remettre en cause sa réforme des retraites. La première ministre, de son côté, a assuré dimanche ne plus vouloir utiliser de 49.3 en dehors des textes financiers.

À Sainte-Soline les graves blessés et les 4000 grenades tirées ont en tout cas choqué. Tout comme certains dérapages policiers récents, révélés dans les médias grâce à des enregistrements qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Les méthodes de la Brav-M (Brigade de répression de l'action violente motocycliste) sont particulièrement mises en cause dans plusieurs affaires.

Depuis que le gouvernement a engagé sa responsabilité le 16 mars dernier, l'implication des étudiants est aussi de plus en plus massive. Si le sujet des retraites ne semblait pas mobiliser la jeunesse, celui de la démocratie a mis le feu aux poudres. Symbole d'un climat exceptionnellement tendu : l'université de Paris-Panthéon-Assas, historiquement marquée à droite, a été bloquée.

Alors, comment Elisabeth Borne peut-elle élargir sa majorité ? Quelles sont les issues possibles d'Emmanuel Macron face à cette irruption de violence ? La jeunesse peut-elle faire plier le chef de l'Etat ?

Le sujet vous questionne ?

