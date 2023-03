"Enquête d'action" : Immersion avec la police de Creil vendredi 31 mars 2023 sur W9

Vendredi 31 mars 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” « Émeutes, stupéfiants, violences : nuits chaudes pour la police de Creil ».

À 45 minutes de Paris, l'Oise est un département de 800 000 habitants avec ses villages paisibles mais aussi ses quartiers chauds. La commune de Creil, notamment, compte des cités parmi les plus défavorisées et les plus violentes de France. Ici, on recense une douzaine de crimes et délits par jour en moyenne. Fusillades, rodéos urbains et trafics de drogues sont monnaie courante.

Pour veiller sur la population, 180 policiers dont 10 particulièrement entraînés et rodés aux interventions musclées. Ils forment la BAC, la Brigade Anti-Criminalité. Ils interviennent de jour comme de nuit, pour stopper les émeutes et les rixes qui rythment le quotidien de la ville.

Lara est la tête d’une des équipes de la brigade. Avec ses collègues, elle effectuera une mission délicate : l’interpellation à domicile d’un individu ayant tenté de tuer son frère. Une opération rigoureusement préparée et répétée : l’homme étant potentiellement armé et violent, les policiers n’ont pas le droit à l’erreur.

Plus tard, la BAC interviendra dans un immeuble pour appréhender un homme menaçant ses voisins. L’individu, déjà connu pour ses antécédents psychiatriques, sera appréhendé avec tout le tact et la fermeté dont savent faire preuve les policiers de la BAC.

Dans les cités, la délinquance est fortement liée aux trafics de drogue. C’est avec le soutien de la BST, la Brigade Spécialisée de Terrain, qu’ils vont passer au peigne fin une barre d’immeubles dans le but de mettre à mal les réseaux et récupérer la marchandise abandonnée sur place. Cette lutte sans fin se déroule dans un climat électrique : plusieurs agents, et leurs proches, font l’objet de menaces de mort. La nuit, c’est à coups de mortiers que les policiers sont accueillis. Alors quand des caïds sont embarqués, les représailles ne se font pas attendre.