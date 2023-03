"Ne nous fÃ¢chons pas" mercredi 29 mars 2023 : les invitÃ©s reÃ§us par AnaÃ¯s Bouton sur Paris PremiÃ¨re

Anaïs Bouton vous rendez-vous sur Paris Première ce mercredi 29 mars 2023 à 21:00 pour un nouveau numéro de son magazine "Ne nous fâchons pas".

Chaque semaine, Anaïs Bouton reçoit deux invités qui se plient à l’art du débat autour d’une grande thématique, fil rouge de la soirée. La faillite des services publics, la dénatalité, la crise de l’autorité, le sens du travail : les enjeux de la société française seront décortiqués et analysés au regard d’opinions contrastées.

À l’issue de ce grand débat, Julie Graziani, Raphaël Enthoven et Jonathan Bouchet-Petersen interviennent en plateau pour réagir et questionner les invités.

Anaïs Bouton et les trois débatteurs sont ensuite rejoints par d’autres invités, experts, intervenants directement concernés par la thématique. Ensemble, ils échangent et portent un nouveau regard sur le débat et les questions qu’il pose.

En troisième partie, Julie Graziani, Raphaël Enthoven et Jonathan Bouchet-Petersen reviennent sur un fait d’actualité, une polémique qui a marqué la semaine.

"Ne nous fâchons pas", 100 minutes de débat, d’échanges, d’éclairages, d’intelligence, de désaccords argumentés et courtois. Un talk-show vif, rythmé et informé, où l’art de débattre est à l’honneur pour saisir toutes les nuances de la France.

Cette semaine, l'émission revient sur l'escalade de la violence dans les manifestations.

Anaïs Bouton reçoit :

Benjamin Lucas, député écologiste NUPES des Yvelines.

Grégory Joron, secrétaire général UNITE SGP POLICE-FO.

Loïc Signor, porte-parole de Renaissance.

Mathieu Bock-Côté, sociologue.

Chloé Morin, politologue .

Thomas Porcher, économiste.