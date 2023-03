"Club Première" mercredi 29 mars 2023 : les invités reçus par Laurent Ruquier sur Paris Première

Mercredi 29 mars 2023 à 22:50, Laurent Ruquier présentera sur Paris Première un nouveau numéro de “Club Première”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque mercredi soir en seconde partie de soirée sur Paris Première, Laurent Ruquier vous ouvre grand les portes de son “Club Première”.

Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent reçoit celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre et littérature. Artistes très connus, connus ou "à mieux connaître".

Laurent Ruquier entouré de ses invités, d’humoristes, d’amoureux de la culture et de premiers lecteurs et spectateurs, nous entraine dans sa semaine culturelle dissipée et joyeuse.

Ce mercredi 29 mars 2023, Laurent Ruquier reçoit :

La musique

Barbara Pravi pour son EP « Les prières - Guérir ».

Le spectacle

Harnold Barbé pour son spectacle « Deadline ».



Le théâtre

Christophe Barbier, pour la pièce « Mademoiselle Chanel, en hiver ».

Gwendoline Hamon & Claire Nadeau pour la pièce « Joyeuses Pâques ».

La Littérature

Marc Pautrel, pour son livre « Un merveilleux souvenir » .

Olivier Andrieu, pour sa BD « Des bougies pour Iznogoud ».

Sylvain Frécon, pour sa BD « Les mémés – Fraîcheur de vivre ».

Rache Khan, pour sa BD « Les grandes et les petites choses ».

Les amoureux de la culture

Gaël Tchakaloff, écrivaine française, romancière et journaliste.

François Renucci, chroniqueur des livres qu’on a pas retenus !