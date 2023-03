"C dans l'air" jeudi 30 mars 2023 : Sommaire et invités reçus sur France 5

Rendez-vous à 17:30 sur France 5 ce jeudi 30 mars 2023 avec Caroline Roux pour suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 30 mars 2023, Caroline Roux recevra : Sonia Backès, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté.

La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté, Sonia Backès, se félicite d'un "réveil républicain" depuis la promulgation en août 2021 de la "loi séparatisme", estimant qu'"un verrou psychologique et administratif a sauté", dans un entretien au Figaro publié jeudi.

Dans le viseur du gouvernement: "les dynamiques très puissantes" de "l'ensemble du spectre de l'islam politique et de l'islam radical", qui "menacent nos principes républicains et notre cohésion sociale", souligne la secrétaire d'État.

Après "plus de 3000 contrôles", "187 établissements ont été fermés temporairement ou définitivement et huit millions d'euros ont été redressés ou recouvrés"…

La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté nous détaillera son bilan et les prochains objectifs .

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Marc Lomazzi, journaliste, auteur du livre "France 2050, Le scénario noir du climat".

Esther Delbourg, économiste, spécialiste des questions de ressources en eau.

Soazig Quéméner, rédactrice en chef du service politique de Marianne.

Le thème de l'émission : Déplacement d'Emmanuel Macron à Savines-le-Lac



C’était son premier déplacement en région depuis plus de deux mois. Emmanuel Macron s’est rendu ce jeudi à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes, dans un contexte social très tendu, pour présenter son plan de gestion de l’eau à court et plus long termes face au réchauffement climatique. Le chef de l’Etat qui veut tourner la page des retraites s’est déplacé sous bonne escorte dans ce village des Hautes-Alpes où des dizaines de manifestants l’attendaient. Klaxons, appels à la démission et au retrait de la réforme… Syndicalistes et habitants de la commune ont réservé un accueil tout particulier au convoi du chef de l’Etat qui les a soigneusement évités pour rejoindre le lac de Serre-Ponçon.

A peine arrivé, le président de la République s’est exprimé sur la crise sociale mais reste inflexible. "Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme mais cela ne veut pas dire que tout doit s’arrêter". Il est "normal" que des manifestants soient présents en marge de ce déplacement. "Il y a des équipes qui sont là, le dialogue se poursuit", a-t-il dit, ajoutant qu’il était là "aujourd’hui pour parler d’un sujet essentiel" concernant "l’eau et la sécheresse".

Comment partager l’eau quand on en a moins ? Alors que le pays est touché par une sécheresse inédite, que l’Onu et le Giec prédisent une crise imminente de l’accès à l’eau, et que la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a commencé hier à examiner une requête pour "inaction climatique" visant la France, le chef de l’Etat a présenté son plan. Cinquante mesures pour passer l’été et les années à venir visant notamment à recycler davantage les eaux usées. Emmanuel Macron veut passer à 10 % de réutilisation des eaux usées en France d’ici 2030, contre 1 % actuellement. Loin derrière nos voisins européens, et notamment l’Espagne qui en recycle déjà 14 %. Le président veut dans le même temps 10 % d’économies d’eau dans tous les secteurs. Un "plan de sobriété sur l’eau" va être également demandé "à chaque secteur" d’"ici à l’été" pour faire face à la sécheresse et un outil de mesure similaire à celui de l’énergie, l’écowatt de l’eau, va être mis en place.

Pour pousser les Français à la sobriété, Emmanuel Macron a aussi dit souhaiter qu’une "tarification progressive" de l'eau, déjà en place dans certaines villes comme à Montpellier, soit "généralisée en France". En clair : plus vous utilisez de l’eau, plus vous payez.

Alors quel est plan d’Emmanuel Macron pour améliorer la gestion de l’eau en France ? A quoi dont-on s’attendre cet été et les années à venir ? Les évènements de Sainte-Soline sont-ils un avant-goût de nombreux autres conflits à venir ? Comment distribuer et répartir l’eau quand elle se fait plus rare ? La guerre de l’eau a-t-elle commencé ?

