"Enquête Exclusive" « Cimenterie Lafarge : la multinationale, Daesh et les espions » dimanche 2 avril 2023 sur M6

C’est l’une des affaires d’espionnage les plus rocambolesques et les plus inédites de ces dernières années. Lafarge, alors entreprise française et leader mondial du ciment, est aujourd’hui poursuivie pour complicité de financement du terrorisme et de complicité de crime contre l’humanité pour avoir versé de l’argent aux islamistes de Daesh et d’Al Nosra afin de poursuivre l’activité de son usine en Syrie.

Après plus d’un an d’enquête, les journalistes du magazine "Enquête Exclusive" révèlent que des salariés de Lafarge ont aussi fourni aux services de renseignement français des informations ultra confidentielles et très précieuses sur les terroristes de Daesh et d’Al Nosra, ainsi que sur le régime du dictateur Bachar El-Assad. Des informations auraient permis notamment d’identifier des terroristes, de déjouer des projets d’attentats en Europe et de localiser des otages retenus par les djihadistes.

En restant en Syrie au milieu de la guerre, l’entreprise Lafarge s’est retrouvée en zone grise, où chacun essaie de tirer son épingle du jeu, quitte à fermer les yeux sur des activités illicites et dangereuses. Le Quai d’Orsay et les services secrets français n’ignoraient rien des arrangements de Lafarge avec les organisations terroristes. Mais la raison d’État était plus forte.

Les réalisateurs de ce documentaire ont recueilli des témoignages et des documents exceptionnels. Un partenaire de l’usine, un homme d’affaire syrien, parle à visage découvert, dans ce document, comme de nombreux autres témoins. À l’issue de cette enquête, une question se pose : peut-on à la fois financer le terrorisme et simultanément lutter contre celui-ci ?

Un documentaire réalisé par Nicolas Jaillard et Guillaume Dasquié.