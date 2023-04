Jeudi 13 avril 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" qui sera consacré à Sandrine Rousseau.

L’image est étonnante : Sandrine Rousseau, économe à la main, pèle un kilo de pommes de terre tout en résumant l’intrigue de son premier livre, un polar : « C’est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arraché, enfin… épluché et cet homme est entouré de femmes dans sa vie et donc il faut savoir qui a eu cette idée saugrenue de l’éplucher. » Nous sommes en 2007, c’est sa toute première apparition à la télévision. Une archive savoureuse à l’aune de la femme politique qu’elle deviendra des années plus tard !

Féministe convaincue, verte radicale, adepte du parler cash, Sandrine Rousseau s’est imposée dans le paysage politique et médiatique à coup de petites phrases explosives et de polémiques qui enflamment le débat.

Le barbecue ? « Un symbole de virilité ». Julien Bayou ? Coupable, selon elle, de « comportements de nature à briser la santé morale des femmes ». Le travail ? « Une valeur de droite » pour celle qui revendique « un droit à la paresse »…

Sandrine Rousseau a fait de la provocation sa marque de fabrique, assumée, quitte à agacer et s’attirer les foudres de ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Porte-voix avant l’heure des victimes de violences sexuelles et sexistes, elle est adorée par les uns et détestée par les autres. Tellement clivante qu’au sein même de son propre parti, rares sont ceux qui ont envie de parler d’elle dans le cadre d’un portrait.

Pourquoi une telle culture du clash ?

Sandrine Rousseau est-elle une ambitieuse prête à écarter ses adversaires politiques pour parvenir à ses fins ? Une éco-féministe passionnée qui va jusqu’au bout pour imposer ses convictions ?

Complément d'enquête sur le parcours de celle qui électrise depuis des mois le débat public.

Une enquête de Rola Tarsissi, Sébastien Lafargue, Marielle Krouk et Vincent Buchy.