"Envoyé Spécial" jeudi 27 avril sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 27 avril 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Main d'oeuvre : où sont passés les travailleurs ?

A Brest et dans tout le Finistère, le taux de chômage a fondu à 6,3% et les employeurs se désespèrent. Ils ne manquent pas de travail mais de travailleurs. Sur les ronds-points, devant les entreprises, on ne compte plus les banderoles « Urgent, on recrute ! ».

Où trouver des candidats dans une région qui est quasiment au plein emploi ? Comment convaincre les salariés de rester quand un autre employeur leur propose de meilleures conditions ?

Dans cette pointe reculée de la Bretagne, même les métiers traditionnels comme l’ostréiculture sont confrontés à la pénurie de main d’œuvre. Dans les métiers les plus en tension, les salaires montent et les conditions de travail doivent s’améliorer, sous peine de voir les employés s’en aller. Envoyé Spécial est allé à la rencontre de cette France qui découvre le plein emploi après des décennies de chômage de masse.

Un reportage de Valérie Astruc et Guillaume Marque.

Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ?

Un ordinateur capable de réussir brillamment le concours pour devenir avocat sans l’aide d’aucun être humain. Une machine accessible gratuitement, qui raisonne aussi bien qu’un professeur, diagnostique vos maladies mieux qu’un docteur, peut rédiger des courriers, des rapports, des devoirs ou des annonces commerciales à votre place… Ce n’est plus de la science-fiction, depuis que Chat GPT a été mis en ligne il y a quelques mois. Le développement de l’intelligence artificielle, qui permet aussi de fabriquer de fausses informations, suscite une inquiétude grandissante.

Industriels, financiers, scientifiques, pourquoi misent-ils tous sur cette nouvelle technologie ? Pourquoi cette dernière innovation venue de la Silicon Valley n’est-elle pas qu’un gadget de plus ? Si des millions d’emplois sont menacés par ces machines, quels sont les métiers qui vont disparaitre les premiers ? Comment faire face à l’intelligence artificielle ? A quoi ressembleront nos vies quand les machines seront plus intelligentes que les hommes ?

Un reportage de Yannick Sanchez.