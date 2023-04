"C à vous" va s'installer à Cannes du 16 au 26 mai à l'occasion du 76ème Festival de Cannes

Pour la première fois, "C à vous" va délocaliser son plateau sur la Croisette et en public du 16 au 26 mai 2023 à l'occasion du 76ème Festival de Cannes.

C'est un événement cette année sur France 5, le magazine "C à vous" va s'installer à Cannes durant le Festival.

Tous les jours à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine ouvrira l’émission depuis la Croisette puis passera la main à Émilie Tran Nguyen, en direct de Paris, pour les rendez-vous habituels de la première partie consacrée à l’actualité : « Édito », « Story » et « 5/5 ».

À partir de 20:00, retour à Cannes pour la deuxième partie ! Anne-Elisabeth recevra toutes les plus grandes stars du cinéma français et international, entourée de Pierre Lescure et Bertrand Chameroy avec, le temps de quelques émissions, Patrick Cohen ou Mohamed Bouhafsi.

L’émission proposera également de nombreux « live ».