"Affaire conclue : spéciale collectionneurs" sur France 2 mardi 9 mai 2023

Mardi 9 mai 2023 à 23:30, juste après le prime "Affaire conclue en région : les trésors de Brest et de Nancy", la soirée se poursuivra sur France 2 avec une « spéciale collectionneurs ».

Sophie Davant et Harold Hessel poursuivront leur visite chez des collectionneurs qui eux ne souhaitent surtout pas vendre leurs trésors, mais plutôt enrichir leurs collections. Le duo d’acolytes sillonnera la France et ira jusqu’en Belgique à la rencontre de passionnés.

À Bruxelles, Guy a constitué l'une des plus importantes collections d’objets érotiques, tandis qu’à Beynes, Jean-Michel et Martine accumulent depuis 15 ans les salières et nous feront traverser les époques.

A Paris, Victor possède une incroyable collection de 1 000 bagues d'homme, et à Ansouis dans le Vaucluse, Frédérique collectionne le mobilier du quotidien du XVIIIe siècle.

Et, pour finir, notre duo ira dans l’Eure à la rencontre de Christian qui a une passion plutôt encombrante : les chars de la Seconde Guerre mondiale !