"ComplÃ©ment d'enquÃªte" Â« Le corbeau qui fait trembler Monaco Â» jeudi 11 mai 2023 sur France 2

Jeudi 11 mai 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" dont le thème sera « Le corbeau qui fait trembler Monaco ».

Avec ses 2 km2, c’est le plus petit Etat du monde après le Vatican, mais aussi le plus densément peuplé.

Et dans ce micro-Etat de bord de mer, une règle prime depuis toujours : pas de vague !

A Monaco, on aime la discrétion, à l’image du Prince Albert II qui fuit les médias comme la peste.

Alors imaginez la surprise des 36 000 Monégasques, lorsque ce jour d’octobre 2021 ils voient apparaitre un mystérieux site internet, les « Dossiers du Rocher », qui met en cause l’entourage direct du Prince. A la manœuvre, un mystérieux corbeau divulgue des centaines de documents confidentiels, pas tous authentifiés. Et il accuse dans des vidéos ces quatre très proches d’Albert II de clientélisme et de corruption, ce que les intéressés contestent formellement.

Le monde découvre à l’occasion que le Rocher est déchiré par une guerre feutrée qui oppose ce prétendu « G4 » au surpuissant promoteur Patrice Pastor, dont la fortune est évaluée à 20 milliards d’euros.

Au centre du conflit, l’immobilier : ici le mètre carré se négocie autour de 50 000€ en moyenne ! Si pendant longtemps le groupe Pastor a eu un quasi-monopole sur la construction, la bande des 4 serait bien décidée à lui barrer la route. Et le pointe du doigt : ce serait lui le corbeau ! Une accusation que le milliardaire réfute totalement dans un entretien qu’il nous a accordé en exclusivité.

Rare est la parole des proches d’Albert de Monaco, comme celle du milliardaire bâtisseur. Mais les deux clans ont accepté de répondre aux questions de Complément d’Enquête.

Que se passe-t-il dans les couloirs du Palais ?

Que démontrent vraiment ces documents ?

Qui se cache derrière cette « opération de déstabilisation », comme l’appelle le Prince ?

Complément d’Enquête au cœur d’une affaire qui fait vaciller le Rocher.

Une enquête de Tetiana Pryimachuk, Christophe Barreyre et Michel Pignard pour TV Presse / Studio Fact.