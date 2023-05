"Maison à vendre" : inédit à Avignon & Massy vendredi 12 mai 2023 sur M6 avec Stéphane Plaza - Vidéo

Vendredi 12 mai 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un nouveau numéro inédit du magazine “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza.

Stéphane Plaza se déplace jusqu’à la Cité des papes pour venir en aide à Valeria, 74 ans, d’origine italienne. C’est son fils Lorenzo, 47 ans, qui l’a contacté pour débloquer la vente de la maison à Avignon, qui ne correspond plus à Valeria et qui a effrayé tous les acheteurs potentiels à cause des travaux de rénovation et de décoration.

Stéphane Plaza va prendre cette mission très à cœur pour les aider à vendre au mieux, et Sophie Ferjani va faire des miracles en home staging pour redonner de l’attrait à cette maison, faire ressortir tout son cachet et attirer enfin des acheteurs.

À Massy dans l’Essonne, Nathalie et Victor, 56 ans, vivent dans un grand appartement avec leurs trois enfants : Thomas, 30 ans, Alexandre, 27 ans, et Wendy, 24 ans. Nathalie et Victor ont pris la décision de vendre leur appartement pour s’installer près d’Angers mais les visiteurs ne se bousculent pas.

Stéphane Plaza va venir en aide à cette famille unie pour vendre au plus vite et sera accompagné par Aurélie Hémar, qui revient dans Maison à vendre pour lui prêter main forte ! Elle va revoir l’agencement et la décoration de chacune des pièces très figées dans les années 80, pour moderniser cet appartement et enfin provoquer un coup de cœur.

À la suite de cet inédit, M6 rediffusera deux anciens numéros de "Maison à vendre".