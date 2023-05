"Club Première" mercredi 10 mai 2023 : les invités reçus par Laurent Ruquier sur Paris Première - Vidéo

Mercredi 10 mai 2023 à 22:50, Laurent Ruquier présentera sur Paris Première un nouveau numéro de “Club Première”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque mercredi soir en seconde partie de soirée sur Paris Première, Laurent Ruquier vous ouvre grand les portes de son “Club Première”.

Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent reçoit celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre et littérature. Artistes très connus, connus ou "à mieux connaître".

Laurent Ruquier entouré de ses invités, d’humoristes, d’amoureux de la culture et de premiers lecteurs et spectateurs, nous entraine dans sa semaine culturelle dissipée et joyeuse.

Ce mercredi 10 mai 2023, Laurent Ruquier reçoit :

Le spectacle

Mathieu Madénian pour la 2ème édition du F'estival de Coullioure les 27, 18 et 29 juillet 2023.

Alexandre Kominek, pour son spectacle « Bâtard sensible » en tournée et au théâtre du Gymnase du 21 septembre au 30 décembre 2023.

Max's Evans, pour son spectacle « One Max Show » en tournée.

Le théâtre

Samuel Benchetrit, pour la pièce « Maman » au théâtre Edouard VII jusqu'au 20 mai 2023 et pour son livre « Chroniques de l'asphalte (tome 4) » chez Grasset.

La littérature

Adeline Dieudonné, pour son livre « Reste » aux éditions de l'Iconoclaste.



La musique



Georges Lang, pour son album « 50 ans de nocturnes » disponible le 12 mai et l'émission spéciale pour les 50 ans de l’émission sur RTL, le 21 mai 2023.

Mathieu Des Longchamps, pour son album « Vivo en Panama, itinéraire bis » en précommande et le 2 juin 2023 dans les bacs.

Les amoureux de la culture

Gaël Tchakaloff, écrivaine française, romancière et journaliste.

François Renucci, chroniqueur des livres qu’on a pas retenus !