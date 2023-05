"50' Inside" samedi 13 mai 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 13 mai 2023 à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside". Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

À la une > Sophie Marceau.

Aussi populaire que discrète, Sophie Marceau sait se faire rare pour revenir là où on ne l’attend pas ! Celle qui est si chère au cœur des Français vient de sortir un nouveau livre : « La Souterraine ».

En Intimité > Retrouvailles avec Angèle à New York.

Après avoir remporté deux Victoires de la musique et enchainé les concerts dans les plus grandes villes américaines, on peut dire que cette année est définitivement la sienne !

Un jour Inside > Robbie Williams.

Retour sur les débuts d’un dandy punk britannique aux mille facettes. Dans les années 90, il faisait partie du boys band « Take That ». Un groupe qu’il a quitté de manière fracassante…

Le portrait > Rencontre avec Claudio Capéo.

La Story > Hélène et les Garçons.

19:00 “50' Inside” Le Mag

Dans le secret > Le spectacle du Roi Lion.



Le document d'Inside > Péloponnèse.