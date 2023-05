"Sept à Huit" dimanche 14 mai 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 14 mai 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 14 mai 2023 :

La foire de Paris.



Des milliers de produits testés et de toutes dernières nouveautés : une plongée à la Foire de Paris auprès des virtuoses de la vente.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 14 mai 2023 :

L'incroyable traque du prédateur des bois.

Une recherche ADN inédite en France avec le concours du FBI. Un mystère levé après 24 ans d'enquête.

Miami, une des ville les plus riches du monde.

Ce nouveau spot de multimillionnaires attire des milliers de Français. Quels sont leurs chances ?

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Coline Fanon.



A 31 ans elle retrouve sa mère biologique et découvre l'horrible vérité : elle a été volée à sa naissance. Un portrait bouleversant d'Audrey Crespau-Mara.