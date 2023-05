"90' Enquêtes" sur le business des vigiles, vendredi 19 mai 2023 sur TMC

Vendredi 19 mai 2023 à 21:25, Tatiana Silva vous proposera de découvrir sur TMC un numéro inédit du magazine “90' Enquêtes” : « Dérapages, formation et travail au noir : enquête sur le business des vigiles ».

Depuis la vague d’attentats terroristes de 2015, le marché de la sécurité privée est en plein essor. La France n’a jamais compté autant d’agents. Ils sont 180 000. C’est plus que le nombre de fonctionnaires de police. Une révolution !

On les reconnait à leur costume sombre à l’entrée de nos boutiques, de nos musées, des banques, des aéroports ou des supermarchés. Et ils sont souvent en première ligne contre les voleurs et les casseurs…

Mais qui sont ces vigiles ? Comment sont-ils formés ? Quels sont leurs vrais pouvoirs ?

Les équipes du magazine ont enquêté pendant plusieurs mois. Notamment en partageant leur formation, avec des exercices parfois spectaculaires. Mais vous allez le voir, le recrutement est régulièrement critiqué dans des rapports officiels. Et certains agents dérapent. Et une fois sur le terrain, parviennent-ils à détecter toutes les menaces ? Les équipes de “90' Enquêtes” ont testé le contrôle à l’entrée de plusieurs lieux accueillant du public. Le résultat est plutôt étonnant !

Le secteur de la sécurité pèse 7 milliards d’Euros, alors pour gagner des parts de marché, certaines sociétés privées se livrent à une guerre des prix sans merci et ont parfois recours au travail au noir. Les inspecteurs de l’Urssaf traquent ce fléau qui gangrène toute la profession.

Enfin, vous allez découvrir de nouveaux agents de sécurité qui ressemblent à s’y méprendre à des policiers. Armes, uniformes, voitures siglées… Cette nouvelle force de l’ordre a-t-elle tous les atouts pour faire réellement respecter la sécurité ?