"C à vous" jeudi 18 mai 2023 : Sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 18 mai 2023 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

Pendant la durée du Festival de Cannes, Anne-Elisabeth Lemoine ouvre l’émission depuis la Croisette puis passe la main à Émilie Tran Nguyen, en direct de Paris, avant de reprendre l'antenne depuis Cannes à 20:00.

19:00 C à vous

Violence politique, manifestation nationaliste à Annecy, procès de Tariq Ramadan…

Invitée : Caroline Fourest, journaliste et essayiste, directrice éditoriale du magazine Franc-Tireur.

Harry et Meghan pris dans une course-poursuite “catastrophique” à New York.

Invité : Jérôme Carron, grand reporter à Point De Vue.

Le Live

Invitée : Jain présente son album “The Fool” avec un live sur la scène de C à Vous.

20:00 C à vous, la suite (En direct de Cannes)



Pedro Almodovar et Ethan Hawke pour le film “Strange way of Life”, en salle le 16 août (hors compétition à Cannes).

Romain Duris, Paul Kircher et Thomas Cailley présentent le film “Le règne animal” diffusé en ouverture de la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes, en salle le 4 octobre.

Cédric Kahn présente le film “Le procès Goldman” en salle le 27 septembre.