"C dans l'air" vendredi 19 mai 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce vendredi 29 mai 2023, Axel de Tarlé recevra : Anne-Claire Chauvancy, présidente de Action Protection Animale.

Lors de ce premier trimestre 2023, les abandons d'animaux ont augmenté de 15 % en un an. Les prix des produits alimentaires et de soins pour chiens et chats ont aux aussi fortement augmenté ces derniers mois, avec plus 17% pour le prix des croquettes, ou encore plus 3 % pour la litière. La hausse des frais vétérinaires s’ajoute aussi à ces dépenses du quotidien.

Face à l’inflation, et au coût croissant des produits du quotidien, des propriétaires de chats et chiens se séparent de leurs animaux. À cause de cette explosion des abandons, de nombreux refuges sont complètement saturés. La SPA déplore une baisse des adoptions, chiffrée à moins 30%.

Anne-Claire Chauvancy reviendra sur l’abandon croissant des animaux de compagnie et sur cette situation devenue alarmante pour les refuges qui, eux aussi, sont touchés par l'inflation, et qui font face à une augmentation des coûts.

Les invités :

Elie Cohen, économiste, spécialiste de l’industrie, directeur de recherche au CNRS.

Neila Latrous, cheffe adjointe du service politique de France Info.

Thomas Porcher, économiste.

Céline Antonin, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)

Le thème de l'émission : Chômage, réindustrialisation : la France va-t-elle mieux ?

C'est un chiffre qui n'a jamais été aussi bas depuis 2008. 7,1%, c'est le taux de chômage au premier trimestre 2023 en France selon une note diffusée hier par le Bureau international du travail. Un chiffre inférieur de 0,3 point à son niveau de l'année dernière pour la même période. La France compterait donc aujourd'hui 2,2 millions de chômeurs.

Des résultats dont se félicite le gouvernement, qui souhaite aussi mettre les précaires au travail. Le gouvernement veut conditionner le versement du RSA à la réalisation de quinze à vingt heures d'activités par semaine pour « reprendre tout simplement contact avec le monde du travail », a précisé le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Un projet qui hérisse déjà les syndicats et les associations de lutte contre la précarité. Dans l'Eure, un dispositif similaire est en cours d'expérimentation.

Pendant ce temps, le Président de la République continue sur sa volonté de réindustrialiser la France. Dans cet objectif, il a reçu lundi dernier plus de 200 dirigeants de multinationales étrangères au château de Versailles pour la sixième édition du sommet "Choose France". La France reste toutefois toujours le pays le plus attractif d’Europe et un investissement record de 13 milliards d'euros est même annoncé. Mais cela ne semble pas encore se traduire suffisamment en emplois créés. En Ardèche, l’ultramoderne usine de production de chaussures de sport ASF en est un exemple.

Alors que la « valeur travail » est au cœur des débats en France depuis le mouvement contre la réforme des retraites, l'idée d'une généralisation de la semaine de travail de quatre jours se diffuse de plus en plus. En Angleterre, soixante entreprises testent actuellement ce rythme de travail. Celui-ci pourrait à la fois contenter les salariés et les patrons en termes de bien-être et d'efficacité.

Alors, les chiffres actuels du chômage sont-ils vraiment si satisfaisants ? La réindustrialisation voulue par Emmanuel Macron porte-elle ses fruits en termes d'emplois ? La semaine de quatre jours pourrait-elle se généraliser en France ?

