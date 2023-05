"C l'hebdo" samedi 20 mai 2023 sur France 5 : Sommaire et invités reçus par Ali Baddou

Samedi 20 mai 2023 à 19:00, Ali Baddou présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dans l'émission cette semaine.

Retour sur l'actualité de la semaine avec Ali Baddou, entouré de son équipe de chroniqueurs et de Pierre Emmanuel Barré qui rejoint la bande.

19:00 C l'hebdo

À quand la baisse des prix ?

À quand la baisse des prix ? Produits de première nécessité, alimentation… leurs prix ne cessent d’augmenter. Qui est responsable et comment lutter contre l’inflation ?

Invité : Dominique Seux, journaliste économique, directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos.

Elon Musk : L’enquête inédite.

Elon Musk, un génie despotique qui veut imposer sa vision du monde?

Invités : Béatrice Mathieu, grand reporter à L'EXPRESS et Emmanuel Botta, rédacteur en chef du magazine Capital, qui signent une enquête inédite sur un des hommes les plus fascinants et controversés de notre temps : « Elon Musk : L'enquête inédite » chez Robert Laffont.



La fièvre du samedi soir

Qu’est-ce qu’un samedi soir avec la jeunesse française ? Une plongée intime avec des jeunes de différents milieux et de différentes régions.

Invité : Benjamin Montel, réalisateur pour l'agence CAPA.

20:00 C l'hebdo, la suite

Écologie : histoire d’une prise de conscience

L’histoire de la prise de conscience du danger climatique. Itinéraire d’un boomer devenu héraut de l’écologie et de la biodiversité.

Invité : Bruno David, président du Muséum national d'Histoire naturelle.

Les deux nouveaux rendez-vous de C l'hebdo

Chaque semaine, un débat, une confrontation, un échange d’idées sur une grande question d’actualité, sur les questions qui traversent notre époque. Deux invités face à face en direct, loin des polémiques, des clashs et des caricatures, pour retrouver le sens du débat démocratique.

Le débat de l'hebdo > Méritocratie : mythe ou réalité ?

Débat avec le sociologue Gérald Bronner et l’essayiste et consultant Erwan Le Noan.

La semaine Barré > l’actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barré.