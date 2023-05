"C dans l'air" mardi 23 mai 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 23 mai 2023 à partir de 17:30 sur France 5, Caroline Roux présentera en direct un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 23 mai 2023, Caroline Roux recevra Camille Etienne, militante écologiste, auteure du livre “Pour un soulèvement écologique - dépasser notre impuissance collective”.

Dans son livre, Camille Etienne raconte son éveil à l'écologie en Savoie, et non pas le “déclic” mais l’évidence du combat pour l’écologie qu’elle mène avec une certitude : la possibilité de sortir de l’inertie par le combat collectif, le soulèvement nécessaire avec des responsables du temps perdu, les politiques et les riches.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS, conseiller géopolitique à l’Institut Montaigne.

Anne Nivat, grand reporter au Point, auteure du livre « Un continent derrière Poutine ? ».

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Daphné Benoit, correspondante défense à l'AFP, ancienne correspondante au Pentagone.

Le thème de l'émission : Belgorod : la guerre... en Russie

Alors que depuis des semaines les regards sont tournés sur la ville ukrainienne âprement disputée de Bakhmut, des combats sont signalés depuis hier de l’autre côté de la frontière dans l’oblast de Belgorod, sur le territoire russe. Plusieurs attaques de drones ont visé des bâtiments de la région russe, cible d’une incursion de combattants armés qui suscite la « profonde inquiétude » du porte-parole de Vladimir Poutine à Moscou. Plusieurs villages ont été touchés par des obus, des civils ont été évacués… Le Kremlin a enclenché une opération "antiterroriste" sur la zone et a appelé à « plus d’efforts » pour contrer ces attaques menées, selon lui, par un commando ukrainien pour détourner l’attention de la prise de Bakhmout.

La Russie vient de revendiquer la prise totale de la ville, après des mois de combats et des milliers de morts. Mais de son côté, Kiev dit qu’il reste des foyers de résistance dans la ville et nie toute implication dans cette opération sur le sol russe.

Une attaque d’une ampleur inégalée depuis le début de l’invasion russe en Ukraine qui a depuis été revendiquée par deux organisations russes anti-Poutine, ralliées à l’Ukraine. La première est le "Corps des volontaires russes", l’autre la "Légion Liberté en Russie". Toutes deux ont un temps été incorporée dans l’armée ukrainienne, mais déclarent désormais agir indépendamment.

Alors que sait-on de ces unités, de leurs moyens et de leurs motivations ? Quel est l’objectif de cette attaque dans la région de Belgorod ? Qui sont ces russes qui prennent les armes contre Poutine ? Quelle est la popularité du maître du Kremlin en Russie ? Et où se trouve-t-il ?



La protection autour du chef d’État russe s’est renforcée depuis le début de la guerre en Ukraine après que ce dernier a été la cible de menaces. Et rien n’est laissé au hasard. Gardes du corps, goûteurs de plats mais aussi bunkers…Peu visible depuis le début du conflit, le président russe préfèrerait travailler depuis sa "datcha" de Novo-Ogaryovo, sa résidence secondaire située à l'ouest de Moscou, ou depuis le fameux "palais de Poutine" situé sur la côte de la mer Noire. Un palais qui enflamme la Russie depuis 2021 et dont de nouvelles révélations publiées jeudi viennent enrichir l'enquête diffusée à l'époque sur le compte YouTube d’Alexeï Navalny. L’opposant russe y révélait le gigantisme de la propriété, caractérisée par la présence d'une église, d'un casino, de saunas et même d’une zone d'exclusion aérienne. Cette fois les journalistes de Business Insider ont analysé les plans du bâtiment diffusés sur Internet par la compagnie chargée des travaux et ont remarqué la présence de trois tunnels extrêmement équipés (éclairage, fibre, eau) reliant le luxueux complexe à la mer Noire et à la route. De quoi faire penser à certains observateurs, dont un ingénieur interrogé par Insider, que ces souterrains s'apparenteraient plus à un poste de commandement de secours qu'à de simples tunnels d'évacuation.

A l’inverse de Vladimir Poutine dont la parole et les déplacements se font plus rares, le président ukrainien multiplie les déclarations et les déplacements . Après avoir effectué une tournée en Europe, il vient de se rendre au sommet de la Ligue Arabe en Arabie Saoudite puis au Japon, à Hiroshima, pour le Sommet du G7 où il a rencontré les chefs des États membres. Mais que cherche-t-il en faisant tous ces déplacements sur la scène internationale ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.