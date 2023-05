"Enquête d'action" « Vols, criminalité : quand les Français se font justice eux-mêmes » sur W9 vendredi 26 mai 2023

Vendredi 26 mai 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le numéro du magazine “Enquête d'action” : « Vols, criminalité : quand les Français se font justice eux-mêmes ».

Neuf Français sur dix pensent que la justice doit être plus sévère avec les délinquants. Certains citoyens décident même d’agir sans l’aide de l’État, seuls ou collectivement. Que ce soit contre des pédophiles, des pilleurs de parkings ou des voleurs de bétail, nous avons suivi ces Français décidés à se défendre eux-mêmes, parfois au mépris des lois.

À Marseille, pour Zacharie et ses voisins, la vie quotidienne a viré au cauchemar. Les parkings des immeubles du quartier sont régulièrement visités la nuit par des voleurs de pièces détachées automobiles. En toute impunité, ces voyous désossent les véhicules pour emporter un phare, un pare-chocs ou une aile de carrosserie. Excédés, les riverains se sont constitués en milices pour patrouiller la nuit. Au risque d’une confrontation avec les voleurs…

Neila consacre la moitié de son temps à traquer bénévolement les pédophiles. Elle-même victime d’agressions sexuelles dans son enfance, elle a créé l’association « Team Moore » qui fabrique des profils virtuels de petites filles sur Internet et tend des pièges aux violeurs potentiels. Mais quand on est simple citoyen, comment appréhender un pédophile, sans commettre un vice de procédure qui lui offrirait l’impunité ?

En Loire-Atlantique, Élodie élève des moutons. Son bétail est devenu la cible de voleurs qui emportent ses animaux durant la nuit. Ils les maltraitent avant de les égorger et de les manger. Comme les autres éleveurs de la région, Élodie ne compte plus sur les gendarmes et passe ses nuits à guetter elle-même les voleurs. Mais comment surveiller 500 bêtes réparties sur 130 hectares ?

Enquête parmi ces Français qui ont choisi de se défendre seuls malgré les risques qu’ils encourent.