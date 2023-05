"50' Inside" samedi 27 mai 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 27 mai 2023 à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside". Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

À la une > Harry et Meghan.

On les croyait libres et heureux aux Etats-Unis… La réalité serait tout autre… Et si c’était la fin de la lune de miel ? Quel avenir pour les Sussex alors qu’ils semblent plus isolés que jamais ?

Phénomène > La téléréalité.



Hommage > Tina Turner.

Avec sa voix rauque, puissante, reconnaissable entre mille, Tina Turner a incarné une révolution. Retour sur l’histoire mouvementée de cette icône du rock. Modèle de courage, réussite qui a inspiré les Beyoncé, Rihanna et autres Lady Gaga.

La Story > Indochine.

40 ans de carrière, une tournée des stades… Bientôt sur la route des festivals d’été… Retour sur l’histoire du plus beau come-back d’un groupe français !

19:00 “50' Inside” Le Mag

Le document d'Inside > Le Festival de Cannes.