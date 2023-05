"C l'hebdo" samedi 27 mai 2023 sur France 5 : Sommaire et invités reçus par Ali Baddou

Samedi 27 mai 2023 à 19:00, Ali Baddou présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dans l'émission cette semaine.

Retour sur l'actualité de la semaine avec Ali Baddou, entouré de son équipe de chroniqueurs et de Pierre Emmanuel Barré qui rejoint la bande.

19:00 C l'hebdo

La France face à la crise.

Invité : Vincent Pons, prix du meilleur jeune économiste 2023.

Alerte climat : l’urgence d’agir.

Invitées : Evelyne Dhéliat, présentatrice et cheffe du service météo de TF1 et Laure Noualhat, journaliste et auteure.



C’est quoi l’amour ?

Invitée : Marianne Chaillan, professeure de philosophie et écrivaine.



20:00 C l'hebdo, la suite

Itinéraire d’un hacker repenti

Invité : Florent Curtet, auteur de « Hacke-moi si tu peux - Mémoires d un cyberpirate repenti » au Cherche Midi.

Les deux nouveaux rendez-vous de C l'hebdo

Chaque semaine, un débat, une confrontation, un échange d’idées sur une grande question d’actualité, sur les questions qui traversent notre époque. Deux invités face à face en direct, loin des polémiques, des clashs et des caricatures, pour retrouver le sens du débat démocratique.

Le débat de l'hebdo > Décivilisation » : vraie menace ou faux problème ?

Débat avec Alex Devecchio, journaliste au Figaro et Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de Regards.

La semaine Barré > l’actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barré.