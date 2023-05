"Sept à Huit" dimanche 28 mai 2023 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 28 mai 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 28 mai 2023 :

Enigme en Vendée



Qu'est devenue Karine Esquivillon, mère de 5 enfants disparue il y a deux mois ?

Nigloland

800.000 visiteurs par an, le petit poucet des parcs d'attractions. A sa tête, une famille de forains qui tente de rivaliser avec Disney.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 28 mai 2023 :

Sensations fortes dans le ciel de Provence.



Ces as du pilotage célèbrent les 70 ans de la Patrouille de France devant 80.000 spectateurs.

Le pari des autistes au travail.

Théo, 22 ans, est un as de la pâtisserie. Autiste léger, il a été le premier salarié de Biscornu, un traiteur qui emploie essentiellement de jeunes autistes ou trisomiques. À l’origine de ce pari fou, Olivier Tran, lui-même père d’un enfant autiste.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Clarisse Agbegnegou.

La judokate, maman championne, se confie dans le portrait de la semaine. Comment elle a décroché l'or quelques mois seulement après la naissance de sa fille...