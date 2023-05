"C dans l'air" lundi 29 mai 2023 : les invités reçus par sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 29 mai 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce lundi 29 mai 2023, Caroline Roux recevra : Guillaume Charvet, responsable du programme Interface cerveau-machine au Commissariat à l'énergie atomique.

Des chercheurs français et suisses du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), de l’École polytechnique et de l’Université et du CHU de Lausanne ont permis à Gertjan Oskam, un Néerlandais paraplégique de marcher à nouveau 12 ans après avoir perdu l’usage de ses jambes à la suite d’un accdident de vélo. C’est une première historique et une prouesse saluée dans le monde entier.

Guillaume Charvet est le responsable du programme Interface cerveau-machine au CEA. Il explique que “l'objectif était de montrer qu'un patient paraplégique pouvait contrôler le mouvement de ses jambes de manière naturelle". Des électrodes ont été implantées, d’un côté, dans le cerveau du patient et de l’autre, dans sa moelle épinière en dessous de la zone qui a été abîmée lors de l’accident avec, pour faire le lien entre les deux zones, un pont informatique.

Cela fait plus de 15 ans que le CEA travaille sur cette interface cerveau-machine et sur cet implant et ces algorithmes pour décoder l'activité électrique cérébrale. Les équipes suisses, quant à elles, ont travaillé depuis des années sur la technologie de stimulation de la moëlle épinière.

Guillaume Charvet nous expliquera concrètement comment il a été possible à un paraplégique de marcher à nouveau, 12 ans après avoir perdu l'usage de ses jambes.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Carl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine.

Nathalie Mauret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra.

Astrid de Villaines, cheffe du service politique au Huffington Post.

Jean Garrigues, historien, président du Comité d’histoire parlementaire et politique.

Le thème de l'émission : A venir...

