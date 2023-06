"50' Inside" samedi 3 juin 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 3 juin 2023 à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside". Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

À la une > Florent Pagny - Son retour-surprise dans The Voice.

Florent Pagny a ému tout le monde samedi dernier sur le plateau de The Voice sur TF1. Un retour surprise qui a rassuré ses fans et qui confirme son envie de retrouver la scène ! Son tube « Chanter » est plus que jamais un hymne à la vie…

En intimité > Louis Albi - De la Star Ac à son premier album.

Finaliste de la dernière saison de Star Academy, Louis Albi vit depuis un rêve éveillé ! Rencontre en intimité, alors qu’il vient de tourner son premier clip et qu’il travaille sur son tout premier album...

Le portrait > Rencontre avec Josiane Balasko.

Depuis 50 ans, elle est un pilier du cinéma français Près de 100 films, de pièces de théâtres, des livres aussi… Mercredi, elle sera à l’affiche du film « Des mains en or » aux côtés de Lambert Wilson.

La Story > Billie Jean, le tube qui a fait de Michael Jackson, le king of the pop !

Il y a 40 ans, c’est cette chanson qui a fait de Michael Jackson le King of Pop. A cette époque, il poursuit sa carrière en solo et s’émancipe de son père et manager.

Un jour inside > Les Spice Girls & Le Prince Charles

Retour à la fin des années 90 ! Au sommet de la gloire, on retrouve un groupe de filles anglaises : les Spice Girls. Flash-back sur leur rencontre privilégiée avec le Prince Charles.

19:00 “50' Inside” Le Mag

Dans le Secret > Chez Michou.

Le document d'Inside > Le Québec, l’eldorado des Français.