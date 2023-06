"Aidons nos fermes" : nouveau magazine dans le monde agricole sur M6 mercredi 28 juin 2023

Mercredi 28 juin 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir les deux premiers numéros d'un nouveau magazine, "Aidons nos fermes", présenté par Marie Portolano et Patrice Cougoureux.

L’espoir de se réinventer !

"Aidons nos fermes" vient en aide à la nouvelle génération d’agriculteurs qui, pour sauver leur exploitation familiale en difficulté, cherchent à se diversifier et à transformer leur activité purement agricole. Ils devront composer avec le poids du passé et leur attachement à la ferme dans sa forme actuelle pour imaginer ensemble le futur de leur exploitation et préparer l’avenir. Mais cette étape de diversification, activité nouvelle pour beaucoup d’exploitants, pourra être source de doutes et de peurs chez ces agriculteurs pourtant chevronnés, qui auront besoin d’être accompagnés pour se lancer plus sereinement dans l’aventure.

Pour les aider, le binôme Marie Portolano et Patrice Cougoureux, lui-même agriculteur, partira à la rencontre de ces exploitants si attachants et les aidera à mettre en place le projet de diversification le plus adapté pour eux.

Pendant plusieurs mois, ils seront présents dans toutes les étapes cruciales (état des lieux, choix du projet, mise en œuvre, aboutissement du projet) et partageront avec eux les bonnes nouvelles et réussites, mais aussi les moments de doute et de découragement, pour finalement renouer avec un avenir plus serein.

2 exploitations, 2 histoires de vie fortes

Stéphane et Dorian

Stéphane est un agriculteur exploitant dont l’activité agricole est basée sur l'élevage bovin et la polyculture.

Après le décès de son père et de son frère lorsqu’il avait 12 ans, sa mère a essayé de sauvegarder la ferme mais lorsque Stéphane reprend l’exploitation, il constate que tout est à revoir. Il opère les changements au fur et à mesure et entreprend un vaste projet de robotisation de l'exploitation, seulement la crise a raison de ce projet. Son exploitation agricole est alors rapidement placée en redressement judiciaire.

Aujourd’hui, Stéphane et son fils Dorian, 18 ans, se battent pour redresser la santé financière de l'exploitation et ne pas perdre la ferme familiale. Ils débordent d’idées pour faire vivre la ferme mais ont besoin d’un coup de pouce pour jauger et opérer tous ces changements.

Anthony et Mylène

Depuis toujours, Anthony souhaite être paysan. Il a repris l’exploitation de ses voisins avec sa compagne Mylène.

Ensemble, ils ont donc tout recommencé de zéro ! Aujourd’hui, ils ont une exploitation bovine, porcine et font du maraîchage. À présent, ils ont 40 vaches sur 34 hectares et 2 hectares en maraîchages, 200 porcs, 40 poules et quelques ânes. Fiers de ce qu’ils ont accompli, ils ont néanmoins de nombreux emprunts et pas vraiment de salaires. Dès qu’ils gagnent un peu d’argent, ils le réinjectent dans le matériel agricole.

Financièrement les fins de mois sont très compliquées. Malgré cela, Anthony, optimiste de nature, veut rebondir. Anthony et Mylène voudraient développer une gamme de pop-corn fermier fait à base de leur propre maïs, mais ils ont besoin d’être rassurés avant de se lancer et surtout, ils ne savent pas par quel bout commencer…